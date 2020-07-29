В Париже вандалы испортили граффити "французского Бэнкси", посвящённых бывшей узнице нацистских лагерей

В Париже неизвестные испортили граффити с изображением бывшей узницы нацистских концлагерей Симоны Вейль авторства художника Кристина Геми, известного как "французский Бэнкси". Об этом он сам сообщил в "Твиттере".

Simone Veil de nouveau défigurée rue d'Ulm, près du Panthéon, quelle angoisse cette société dévastatrice de symboles.. Je vais restaurer #CancelCulture pic.twitter.com/t6XpXu4X3B — C215 (@christianguemy) July 28, 2020

Как видно на фото, вандалы закрасили лицо Вейль белой краской. Геми пообещал восстановить работу и спустя несколько часов опубликовал исправленный вариант.

Le portrait de Simone Veil, rue d'Ulm, près du Panthéon, qui avait été vandalisé, est restauré! Je le referai chaque fois qu'on le détériorera, sans faillir. 💛💙 pic.twitter.com/VoIzcFXQEt — C215 (@christianguemy) July 29, 2020

— Я буду повторять это каждый раз, когда его испортят, — отметил художник.

Это не первый случай, когда вандалы пытаются испортить граффити, посвящённые узнице. Так, в феврале 2019 года они нарисовали свастику на изображении в 13-м округе Парижа.

Симона Вейль была арестована гестапо в 1944 году. Она прошла через Освенцим и другие лагеря. Впоследствии Вейль занимала пост министра здравоохранения. С 1979 по 1982 год возглавляла Европарламент. Бывшая узница была активной участницей борьбы за права женщин. В 2008 году её избрали во Французскую академию. Вейль умерла в 2017 году в возрасте 89 лет. В июле 2018 года её прах перенесли в парижский Пантеон.