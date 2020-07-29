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В Париже вандалы испортили граффити "французского Бэнкси", посвящённых бывшей узнице нацистских лагерей

Спустя несколько часов художник восстановил исходный вариант.

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В Париже неизвестные испортили граффити с изображением бывшей узницы нацистских концлагерей Симоны Вейль авторства художника Кристина Геми, известного как "французский Бэнкси". Об этом он сам сообщил в "Твиттере".

Как видно на фото, вандалы закрасили лицо Вейль белой краской. Геми пообещал восстановить работу и спустя несколько часов опубликовал исправленный вариант.

Я буду повторять это каждый раз, когда его испортят, — отметил художник.

Бэнкси выставил на аукцион свои картины, посвящённые кризису с мигрантами в Европе

Их стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов.

Это не первый случай, когда вандалы пытаются испортить граффити, посвящённые узнице. Так, в феврале 2019 года они нарисовали свастику на изображении в 13-м округе Парижа.

Симона Вейль была арестована гестапо в 1944 году. Она прошла через Освенцим и другие лагеря. Впоследствии Вейль занимала пост министра здравоохранения. С 1979 по 1982 год возглавляла Европарламент. Бывшая узница была активной участницей борьбы за права женщин. В 2008 году её избрали во Французскую академию. Вейль умерла в 2017 году в возрасте 89 лет. В июле 2018 года её прах перенесли в парижский Пантеон.

Ранее сообщалось, что в лондонском метро стёрли "коронавирусные" граффити Бэнкси.

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