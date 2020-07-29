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Под Полтавой неизвестные расстреляли "мерседес" с криминальным авторитетом

По данным СМИ, конфликт мог произойти из-за передела сельскохозяйственного рынка.

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Фото © Полиция Полтавской области

На автодороге Киев — Харьков рядом с городом Пирятин Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes S-Class. Как сообщает портал "Страна", в результате инцидента погиб 35-летний криминальный авторитет Александр Мазур.

Фото © Полиция Полтавской области

Отмечается, что Мазур — уроженец города Горловки Донецкой области. Он входил в бригаду Александра Батурина по кличке Батура. Банда специализировалась на квартирных кражах, автоугонах, рэкете, незаконной добыче угля и торговле алкоголем. Мазур возглавлял звено группировки, ответственное за контроль нелегальных шахт и сбор металла.

Как зарабатывает деньги сын криминального авторитета. В Омске прикрыли бизнес на реабилитации наркоманов, но в Москве он работает

Омская прокуратура возбудила дело о незаконном лишении свободы находящихся на лечении в АНО "Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Под стражу взят один из учредителей АНО — бывший наркоман и сын известного омского криминального авторитета.

После начала конфликта в Донбассе банда переехала в Центральную Украину, где начала конфликтовать с местными авторитетами. В 2015 году члены группировки Батуры получили контроль над рядом фермерских хозяйств в Полтавской, Кировоградской, Черниговской и других областях Украины. По данным СМИ, Мазура могли убить именно из-за этого.

Ранее СБУ сообщила о задержании организаторов взрывов у метро в Киеве.

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