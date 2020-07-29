На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ

На сайте Министерства обороны РФ появился новый мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Посетители смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, рассказывающими об участии десантников в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также об истории, развитии и сегодняшнем дне войск.

В разделе представлено положение о Главном управлении ВДВ Красной армии от июня 1941 года с основными задачами и структурой подразделения. В нём сохранены правки Иосифа Сталина. Также можно ознакомиться с журналом боевых действий за годы войны, перечнем корпусов и характеристикой самого почитаемого командующего войсками полковника Василия Маргелова.

Кроме того, посетители раздела смогут узнать о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 августа.

Версии раздела доступны на русском, английском, французском и испанском языках.