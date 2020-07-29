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На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ

Посетители смогут ознакомиться с архивными документами и даже посмотреть правки, внесённые Иосифом Сталиным.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На сайте Министерства обороны РФ появился новый мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Посетители смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, рассказывающими об участии десантников в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также об истории, развитии и сегодняшнем дне войск.

На сайте Минобороны появился раздел, посвящённый главному военно-морскому параду

Пользователи смогут ознакомиться с особенностями проведения парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте и схемами построения кораблей.

В разделе представлено положение о Главном управлении ВДВ Красной армии от июня 1941 года с основными задачами и структурой подразделения. В нём сохранены правки Иосифа Сталина. Также можно ознакомиться с журналом боевых действий за годы войны, перечнем корпусов и характеристикой самого почитаемого командующего войсками полковника Василия Маргелова.

Кроме того, посетители раздела смогут узнать о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 августа.

Версии раздела доступны на русском, английском, французском и испанском языках.

Ранее Лайф сообщал, что на сайте Минобороны появился раздел про Василия Тёркина.

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