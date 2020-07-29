В Петербурге "гелендваген" на большой скорости протаранил припаркованную на обочине "газель" ЛДПР — видео

В Санкт-Петербурге Mercedes-Benz G-класса на полной скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР. Инцидент произошёл на Западном скоростном диаметре (ЗСД) перед съездом на Богатырский проспект.

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на юго-востоке Москвы Сейчас в районе столкновения движение затруднено.

Как стало известно Лайфу, ранее "гелендваген" принадлежал петербургской предпринимательнице, владевшей несколькими компаниями, занимавшимися недвижимостью. Сейчас они уже ликвидированы. На кого автомобиль оформлен в настоящее время и кто находился за рулём — неизвестно.