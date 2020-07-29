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В Петербурге "гелендваген" на большой скорости протаранил припаркованную на обочине "газель" ЛДПР — видео

Водитель отечественного автомобиля госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге Mercedes-Benz G-класса на полной скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР. Инцидент произошёл на Западном скоростном диаметре (ЗСД) перед съездом на Богатырский проспект.

В момент ДТП отечественный автомобиль стоял у обочины. Водитель занимался ремонтом. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Сейчас в районе столкновения движение затруднено.

Как стало известно Лайфу, ранее "гелендваген" принадлежал петербургской предпринимательнице, владевшей несколькими компаниями, занимавшимися недвижимостью. Сейчас они уже ликвидированы. На кого автомобиль оформлен в настоящее время и кто находился за рулём — неизвестно.

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