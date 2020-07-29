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Под Пензой жена-каратистка избила любовницу мужа кухонным молотком. Суд приговорил её к обязательным работам

Женщина полностью признала свою вину.

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Фото © Pixabay

Суд признал виновной 39-летнюю жительницу города Сердобска Пензенской области, которая избила любовницу своего мужа кухонным молотком у магазина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Женщине, имеющей чёрный пояс по карате, назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Она полностью признала свою вину.

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Их соседи неоднократно видели сожителей вместе, однако никто не был с ними особо сильно знаком.

Инцидент произошёл 4 мая 2020 года во дворе дома потерпевшей. Женщины неожиданно встретились у магазина, после чего завязался конфликт. Каратистка избила соперницу деревянным кухонным молотком, также она наносила удары ногами по голове, ногам и левой руке, которой любовница прикрывала голову.

Отмечается, что суд учёл смягчающие обстоятельства и характеристики осуждённой.

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