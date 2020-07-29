"За секунду решился". Дегтярёв рассказал, как согласился возглавить Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как принял предложение президента России Владимира Путина возглавить регион.
— За секунду решился, когда президент предложил, — подчеркнул он в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Дегтярёв добавил, что "это готовность реализовать себя и свои управленческие и человеческие способности". Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.
— Один метр высотой постановлений, писем, согласований. Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать, — сказал политик и отметил, что теперь "стол чистый".
Дегтярёв признался, что не ожидал своего назначения на пост врио губернатора Хабаровского краяПри этом он подчеркнул, что готов к руководящей роли.
По словам Дегтярёва, своей главной задачей он считает контроль расходования финансовых поступлений, в том числе из федерального центра.
Кроме того, в интервью врио губернатора рассказал, что пока не обсуждал с семьёй переезд в Хабаровск, но сам не против этого.
— Жена мне сказала, что как жена декабриста готова хоть завтра прилететь с детьми, — поделился Дегтярёв.
Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат Госдумы пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Также Дегтярёв сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.