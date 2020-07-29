"За секунду решился". Дегтярёв рассказал, как согласился возглавить Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как принял предложение президента России Владимира Путина возглавить регион.

— За секунду решился, когда президент предложил, — подчеркнул он в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.

Дегтярёв добавил, что "это готовность реализовать себя и свои управленческие и человеческие способности". Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.

— Один метр высотой постановлений, писем, согласований. Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать, — сказал политик и отметил, что теперь "стол чистый".

По словам Дегтярёва, своей главной задачей он считает контроль расходования финансовых поступлений, в том числе из федерального центра.

Кроме того, в интервью врио губернатора рассказал, что пока не обсуждал с семьёй переезд в Хабаровск, но сам не против этого.

— Жена мне сказала, что как жена декабриста готова хоть завтра прилететь с детьми, — поделился Дегтярёв.