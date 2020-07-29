Лишившаяся из-за скандала контрактов в России Регина Тодоренко нашла работу на украинском радио

Телеведущая Регина Тодоренко, потерявшая контракты в России из-за скандального высказывания о домашнем насилии, получила работу на одной из украинских радиостанций. Она будет вести рубрику о путешествиях, сообщает журнал Viva.
— Очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями, — призналась Тодоренко.
Экс-ведущая "Орла и решки" отметила, что ей всегда было интересно попробовать свои силы на радио, а также вести передачу на украинском языке. Кроме того, она надеется, что её знания помогут любителям поездок за рубеж после открытия границ.
Регина Тодоренко отдала статуэтку "Женщина года" от Glamour Маргарите Грачёвой, которую изувечил мужТак телеведущая отблагодарила за поддержку, оказанную после поднявшейся в её сторону волны хейта.
Стоит отметить, что Тодоренко является уроженкой Одессы.
Напомним, в апреле телеведущая заявила о том, что жертвы домашнего насилия могут быть сами виноваты. Эти слова вызвали негодование и обильную критику в соцсетях. Позже Тодоренко обратилась к подписчикам со словами сожаления и даже сняла фильм о домашнем насилии. Однако многие бренды отказались от сотрудничества с телеведущей, а журнал Glamour лишил её звания "Женщина года".