Лишившаяся из-за скандала контрактов в России Регина Тодоренко нашла работу на украинском радио

Телеведущая Регина Тодоренко, потерявшая контракты в России из-за скандального высказывания о домашнем насилии, получила работу на одной из украинских радиостанций. Она будет вести рубрику о путешествиях, сообщает журнал Viva.

— Очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями, — призналась Тодоренко.

Экс-ведущая "Орла и решки" отметила, что ей всегда было интересно попробовать свои силы на радио, а также вести передачу на украинском языке. Кроме того, она надеется, что её знания помогут любителям поездок за рубеж после открытия границ.

Стоит отметить, что Тодоренко является уроженкой Одессы.