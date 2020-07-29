Уже в августе. В Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозками

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые заморозки на территории России ожидаются в Магаданской области в ночь на 1 августа.
— Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
Метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явленийТакже он сообщил, где на начавшейся неделе будет жарко, а где прохладно.
Вильфанд уточнил, что температура воздуха ночью опустится до минус одного градуса.
Также синоптик рассказал, что жителей Западной Сибири в ближайшие дни ждёт повышение температуры на 8–10 градусов, а Урала — на пять.
Ранее Вильфанд назвал девять регионов, где в ближайшие три дня ожидается "опасное солнце".