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Уже в августе. В Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозками

Ночью там похолодает до минус одного градуса.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые заморозки на территории России ожидаются в Магаданской области в ночь на 1 августа.

Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений

Также он сообщил, где на начавшейся неделе будет жарко, а где прохладно.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха ночью опустится до минус одного градуса.

Также синоптик рассказал, что жителей Западной Сибири в ближайшие дни ждёт повышение температуры на 8–10 градусов, а Урала — на пять.

Ранее Вильфанд назвал девять регионов, где в ближайшие три дня ожидается "опасное солнце".

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