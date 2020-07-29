Момент столкновения "гелендвагена" и "газели" ЛДПР в Петербурге попал на видео

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Момент с аварией автомобиля Mercedes-Benz G-класса и "газели" с символикой ЛДПР на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге попал в объектив видеорегистратора другой машины. Запись опубликована в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
На кадрах видно, что "гелендваген" на полной скорости въезжает сзади в "газель", припаркованную на крайней правой полосе трассы.
По словам водителя автомобиля с видеорегистратором, электронное табло на трассе и его навигатор предупреждали о сломавшемся фургоне.
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы, в котором погиб человекВодитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора, превышая при этом скорость.
Напомним, ранее сообщалось, что водителя "газели" госпитализировали в тяжёлом состоянии.