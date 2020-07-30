"Реал" вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Мадридский "Реал", как и годом ранее, занял лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира. Об этом на своём сайте сообщает английская консалтинговая компания Brand Finance.

Несмотря на то что из-за мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, испанский клуб потерял в стоимости 13,8% ($1,846 млрд — $1,572 млрд), он всё равно опередил конкурентов.

Следом расположилась "Барселона" (1,565 млрд), а замкнул тройку английский "Манчестер Юнайтед" (1,456 млрд). В пятёрку также вошли британские "Ливерпуль" ($1,398 млрд) и "Манчестер Сити" ($1,245 млрд).

Единственный российский представитель — петербургский "Зенит" — с 46-й позиции опустился на 49-ю, потеряв в цене 14% ($100 млн).

Тройку команд с самой быстрорастущей скоростью вошли "Кёльн", поднявшийся с 50-й позиции на 37-ю (+47%), "Лестер" (+44%, с 22-й на 16-ю) и "РБ Лейпциг" (+43%, с 21-й на 15-ю).