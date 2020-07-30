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На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видео

Следом за ним последовал пожар. Экстренные службы пока не могут справиться с огнём.

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На заводе по производству сжиженного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета Houston Chronicle со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что взорвалось хранилище газа, принадлежащее компании Lone Star. Затем начался пожар. О пострадавших информации пока нет.

На кадрах, опубликованных в "Ютубе" телеканалом KHOU 11, видно, что пожарные пока не могут справиться с мощным пламенем.

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Спасатели эвакуировали 60 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел у офиса судоходной компании в Греции.

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