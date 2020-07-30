На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видео

На заводе по производству сжиженного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета Houston Chronicle со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что взорвалось хранилище газа, принадлежащее компании Lone Star. Затем начался пожар. О пострадавших информации пока нет.

Explosion erupts at natural gas facility in Mont Belvieu https://t.co/J1GTbEPv1u pic.twitter.com/WWVdVc4kaT — ABC13 Houston (@abc13houston) July 30, 2020

На кадрах, опубликованных в "Ютубе" телеканалом KHOU 11, видно, что пожарные пока не могут справиться с мощным пламенем.