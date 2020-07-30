Трамп удивился, зачем США защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, зачем Штатам защищать Германию от России, в то время как Берлин покупает у Москвы энергоносители.

— Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что за дела? — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Также Трамп добавил, что Германия просрочила взносы в НАТО, поэтому США выводят из страны войска.