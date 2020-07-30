Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп удивился, зачем США защищать Германию от России

Глава Белого дома также напомнил, что ФРГ просрочила взнос в НАТО.

178
Post cover

Фото © AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, зачем Штатам защищать Германию от России, в то время как Берлин покупает у Москвы энергоносители.

Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что за дела? — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Пентагон признал, что перебросит часть солдат из Германии на "сдерживание России"

Из этой страны выведут почти 12 тысяч военнослужащих.

Также Трамп добавил, что Германия просрочила взносы в НАТО, поэтому США выводят из страны войска.

Напомним, ранее Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. Готовность содержать солдат выразила Польша.

Выбор редакции

Loading...