Пентагон признал, что перебросит часть солдат из Германии на "сдерживание России"

По его словам, из ФРГ будут выведены 11,9 тысячи военнослужащих США из примерно 36 дислоцированных там. Почти 5,6 тысячи военнослужащих будут перемещены в другие страны НАТО, а остальные 6,4 тысячи вернутся домой. Усиление будет направлено в том числе в Италию — "на восток и в район Чёрного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России.