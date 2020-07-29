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Пентагон признал, что перебросит часть солдат из Германии на "сдерживание России"

Глава Минобороны страны аргументировал это необходимостью в сдерживании РФ.

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Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Пентагон рассказал подробности о своих намерениях о выводе части американских войск из Германии. Планами поделился сегодня глава Минобороны США Марк Эспер.

По его словам, из ФРГ будут выведены 11,9 тысячи военнослужащих США из примерно 36 дислоцированных там. Почти 5,6 тысячи военнослужащих будут перемещены в другие страны НАТО, а остальные 6,4 тысячи вернутся домой. Усиление будет направлено в том числе в Италию — "на восток и в район Чёрного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России.

Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи солдат для сдерживания России

В Пентагоне считают, что подобная мера должна улучшить стратегическую и оперативную гибкость США в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии в начале июня. Сейчас в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих США в пяти крупных гарнизонах. Польша выразила готовность содержать у себя солдат и оплачивать все расходы.

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