Сестра боксёра, подозреваемого в убийстве барнаульца: Это была роковая случайность

Сестра боксёра, которого подозревают в убийстве жителя Барнаула в ходе драки, рассказала о Михаиле, которого сейчас выставляют как неадекватного человека. В разговоре с Лайфом Наталья назвала трагедию, которая произошла 28 июля, роковой случайностью.

— Я считаю, что однозначно человек (Михаил Старцев) не хотел, чтобы так произошло. Он сам, я уверена, не ожидал. Он молниеносно отреагировал, защищаю подругу, и нанёс удар. Это как роковая случайность, никакого злого умысла там не было, — отметила Наталья.

Она также выразила соболезнования семье и близким погибшего барнаульца и рассказала о своём брате.

— Сейчас в СМИ и соцсетях информация крайне негативного характера. Моего брата представляют как неадекватного человека, способного только на убийство. Но он человек добрый, порядочный, занимается собственным делом. В пандемию он из своей зарплаты выплачивал деньги сотрудникам и сохранил рабочие места. Целеустремлённый, добросовестный, порядочный. А виновен он или нет, решат следственные органы, — отметила Наталья.

Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки титулованного боксёра. Михаил Старцев нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. А Павла сегодня похоронили.