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В двух районах Москвы объявили карантин по бешенству

До конца сентября на этих территориях запрещены выставки собак и кошек.

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Фото © Pixabay

После выявления бешенства у домашних животных в двух районах Москвы — в Южном и Новомосковском административных округах — объявлен карантин. Соответствующий документ подписал столичный мэр Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте городского правительства.

Бешенство у домашних животных выявили 27 июля в поселении Сосенское Новомосковского административного округа и в районе Нагатинский Затон. Карантин на данных территориях будет действовать до 28 сентября. В течение этого периода в районах запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными и их вывоз за пределы указанных территорий.

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