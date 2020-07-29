В двух районах Москвы объявили карантин по бешенству

После выявления бешенства у домашних животных в двух районах Москвы — в Южном и Новомосковском административных округах — объявлен карантин. Соответствующий документ подписал столичный мэр Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте городского правительства.
Бешенство у домашних животных выявили 27 июля в поселении Сосенское Новомосковского административного округа и в районе Нагатинский Затон. Карантин на данных территориях будет действовать до 28 сентября. В течение этого периода в районах запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными и их вывоз за пределы указанных территорий.
В Швейцарии был выявлен случай заболевания коровьим бешенствомВспышка губчатой энцефалопатии в 2014 году унесла жизнь 177 человек.
Ранее волонтёры ужаснулись, обнаружив более сотни трупов животных на территории пункта передержки в Якутске. Департамент ветеринарии региона объяснил, что животных усыпили в рамках борьбы с распространением бешенства.