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Накрылась венком. В Пермском крае школьница осквернила памятник героям ВОВ

Друзья девочки осудили её поступок и предположили, что она была пьяна.

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Школьница из села Карагай в Пермском крае взяла венок с мемориала героям Великой Отечественной войны и укрылась им ради шутки. Полиция проводит проверку, сообщили Лайфу в пресс-службе регионального главка МВД.

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Полиция оперативно нашла и задержала хулигана. Им оказался местный житель.

В настоящий момент ведётся проверка на установление достоверности информации, размещённой в соцсети, — заявили в ведомстве.

Директор школы, в которой учится подросток, отказался комментировать Лайфу инцидент. В администрации поселения заявили, что о произошедшем не знали, и пообещали разобраться в ситуации.

Друзья девочки осудили её поступок и предположили, что она была пьяна. Один из приятелей школьницы отметил, что не ожидал от неё такого поведения.

Восьмиклассница ведёт несколько довольно мрачных аккаунтов в соцсетях, где выкладывает фотографии в стиле метал, сопровождая их неоднозначными комментариями.

Напомним, в мае этого года в подмосковном Одинцове неизвестный осквернил мемориал ВОВ, погрев ведро с водой над Вечным огнём.

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