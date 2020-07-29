Накрылась венком. В Пермском крае школьница осквернила памятник героям ВОВ

Школьница из села Карагай в Пермском крае взяла венок с мемориала героям Великой Отечественной войны и укрылась им ради шутки. Полиция проводит проверку, сообщили Лайфу в пресс-службе регионального главка МВД.

— В настоящий момент ведётся проверка на установление достоверности информации, размещённой в соцсети, — заявили в ведомстве.

Директор школы, в которой учится подросток, отказался комментировать Лайфу инцидент. В администрации поселения заявили, что о произошедшем не знали, и пообещали разобраться в ситуации.

Друзья девочки осудили её поступок и предположили, что она была пьяна. Один из приятелей школьницы отметил, что не ожидал от неё такого поведения.

Восьмиклассница ведёт несколько довольно мрачных аккаунтов в соцсетях, где выкладывает фотографии в стиле метал, сопровождая их неоднозначными комментариями.