ВШЭ выпустила доклад о недопустимости оправдания терроризма

Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустила доклад под названием "Терроризм: недопустимость оправдания", в котором подчеркнула недопустимость оправдания экстремизма политическими целями. Он подготовлен исследователями факультетов права, социальных наук, мировой экономики и мировой политики, а также гуманитарных наук.

В аналитическом материале, который разделён на несколько частей, дан исторический обзор практики терроризма, начиная с Французской революции и террора российских революционеров в XIX веке до событий XXI века.

— Терроризм — это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам должна быть неприемлема и недопустима, вне зависимости от того, где идёт дискуссия — на телевизионном ток-шоу, на академической площадке или в частной беседе в социальных сетях, — говорится в документе.

Авторы доклада делают вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, подобные действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску. Определять терроризм следует так, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в недопустимости оправдания такого насилия. Исследователи особо подчёркивают важность нетерпимости к убийствам мирных граждан.