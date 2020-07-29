В Ярославле должник прокатил судебного пристава на капоте — видео

Жители Ярославля стали свидетелями необычного инцидента: по улицам города ездила машина с человеком на капоте. Как позже выяснилось, за рулём был должник по алиментам, из-за чего автомобиль должны были арестовать. Делать это отправился судебный пристав, который впоследствии и оказался на капоте.

— Сотрудник ведомства преградил путь неплательщику, однако это его не остановило. Должник начал движение, сбив судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, провезя его на капоте не одну сотню метров, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Нарушитель не думал останавливаться и уверенно объезжал все машины, которые пытались перегородить ему путь. В итоге на светофоре очевидец на внедорожнике всё же перекрыл движение алиментщику, а позже на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В итоге арестован был не только автомобиль, но и сам должник. За решёткой он проведёт десять суток.