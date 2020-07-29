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В Ярославле должник прокатил судебного пристава на капоте — видео

За это ближайшие десять суток мужчина проведёт за решёткой.

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Видео © VK / "Жесть Ярославль"

Жители Ярославля стали свидетелями необычного инцидента: по улицам города ездила машина с человеком на капоте. Как позже выяснилось, за рулём был должник по алиментам, из-за чего автомобиль должны были арестовать. Делать это отправился судебный пристав, который впоследствии и оказался на капоте.

Сотрудник ведомства преградил путь неплательщику, однако это его не остановило. Должник начал движение, сбив судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, провезя его на капоте не одну сотню метров, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

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Видео инцидента появилось в Сети.

Нарушитель не думал останавливаться и уверенно объезжал все машины, которые пытались перегородить ему путь. В итоге на светофоре очевидец на внедорожнике всё же перекрыл движение алиментщику, а позже на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В итоге арестован был не только автомобиль, но и сам должник. За решёткой он проведёт десять суток.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве суд вынес решение о назначении алиментов хоккеисту Никите Зайцеву в отношении его жены Маргариты и двух малолетних дочерей. Начиная с 29 июня спортсмен должен будет ежемесячно выплачивать на каждого ребёнка по 70 тысяч рублей.

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