Гибель более сотни животных в Якутии объяснили предотвращением бешенства

Найденные в пункте передержки Якутска животные были усыплены в рамках борьбы с распространением бешенства, сообщается на сайте департамента ветеринарии Якутии.

Отмечается, что на территории пункта стоит два контейнера. В том, который был обнаружен зоозащитниками, находится около ста туш животных, "погибших на улицах города в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыплённых по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации".

В другом — трупы 153 собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством. Как уточняют в ведомстве, доступ к нему закрыт по требованиям СНИП. При этом животные, исходя из сообщения, были подвергнуты эвтаназии (усыплению) путём введения внутримышечных уколов.

— Когда стоит выбор между жизнью человека и животного — выбор очевиден, — сказано в записи.

Территория пункта передержки подвергнута карантину после подтверждения вируса бешенства у одной из собак.

Напомним, ранее волонтёры сообщили об обнаружении более сотни трупов животных на территории пункта передержки в Якутске.