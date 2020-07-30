Первый президент Украины сравнил страну с плугом, который нужно "переть"

Первый украинский лидер Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должен "переть" президент и все остальные. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".
Таким образом Кравчук прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о торговой блокаде Донбасса. Он отметил, что для того, чтобы решение получило юридическую силу, его должен утвердить президент.
— Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он Украина, — сказал бывший лидер Незалежной.
СНБО принял решение о перекрытии всех путей, ведущих к линии разграничения в Донбассе, в марте 2017 года.
Депутаты Рады требуют от Зеленского провести местные выборы на территории ДонбассаПо их словам, глава государства со своей командой лишает жителей востока Украины права на местное самоуправление.
Ранее сообщалось, что другой бывший украинский президент, Леонид Кучма, покинул контактную группу по Донбассу. Украинские СМИ называют Кравчука одним из кандидатов на его замену.