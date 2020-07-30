Первый президент Украины сравнил страну с плугом, который нужно "переть"

Первый украинский лидер Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должен "переть" президент и все остальные. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".

Таким образом Кравчук прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о торговой блокаде Донбасса. Он отметил, что для того, чтобы решение получило юридическую силу, его должен утвердить президент.

— Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он Украина, — сказал бывший лидер Незалежной.

СНБО принял решение о перекрытии всех путей, ведущих к линии разграничения в Донбассе, в марте 2017 года.