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Пушков назвал опасной провокацией возможную переброску войск США к границам России

Он отметил, что это нарушит основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сенатор Алексей Пушков оценил планирующийся вывод войск США из Германии и переброску их в Польшу и страны Балтии. Он отметил, что, несмотря на мнение США, это "не скажется на весе Берлина в Европе".

А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Это было бы опасной провокацией, — написал сенатор в "Твиттере".

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Глава Белого дома также напомнил, что ФРГ просрочила взнос в НАТО.

Согласно этому документу НАТО запрещено размещать войска на территории восточноевропейских стран, вступивших в альянс после 1997 года. Польша, относящаяся к "четвёртому расширению", вступила в НАТО в 1999 году. Латвия, Литва и Эстония ("пятое расширение") — в 2004-м.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. Готовность содержать солдат выразила Польша. Пентагон признал, что перебросит часть солдат из ФРГ на "сдерживание России".

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