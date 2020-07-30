Пушков назвал опасной провокацией возможную переброску войск США к границам России

Сенатор Алексей Пушков оценил планирующийся вывод войск США из Германии и переброску их в Польшу и страны Балтии. Он отметил, что, несмотря на мнение США, это "не скажется на весе Берлина в Европе".

— А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Это было бы опасной провокацией, — написал сенатор в "Твиттере".

Согласно этому документу НАТО запрещено размещать войска на территории восточноевропейских стран, вступивших в альянс после 1997 года. Польша, относящаяся к "четвёртому расширению", вступила в НАТО в 1999 году. Латвия, Литва и Эстония ("пятое расширение") — в 2004-м.