Пособия по безработице в России предложили поднять до уровня прожиточного минимума в регионе

От 30 и меньше. Какие пособия и льготы сейчас могут получить молодые семьи Не все молодые семьи знают, что имеют право на дополнительные пособия при рождении детей. Суммы могут приближаться к 200 тысяч рублей. К тому же семьям сейчас стало легче купить жильё на льготных условиях и получить компенсацию за ипотеку.