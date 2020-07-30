Пособия по безработице в России предложили поднять до уровня прожиточного минимума в регионе

Минимальный размер пособия по безработице в России необходимо увеличить в несколько раз, доведя его до уровня прожиточного минимума в регионе. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда организации Давида Кришталя в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Профсоюзы предлагают установить уровень минимального пособия до прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, при этом максимальный размер пособия выйдет на уровень средней зарплаты в субъекте. Таким образом в зависимости от места жительства безработные могут получить от 12 до 51 тысячи рублей.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ уточнили, что тщательно изучат предложение, а также напомнили, что в 2020 году уже увеличили размер пособий из-за сложной ситуации на рынке труда, вызванной пандемией коронавируса.
От 30 и меньше. Какие пособия и льготы сейчас могут получить молодые семьиНе все молодые семьи знают, что имеют право на дополнительные пособия при рождении детей. Суммы могут приближаться к 200 тысяч рублей. К тому же семьям сейчас стало легче купить жильё на льготных условиях и получить компенсацию за ипотеку.
Кроме того, в ведомстве отметили, что пособие не должно стать заменой трудовым доходам, а является лишь мерой поддержки на время поиска работы.
На сегодняшний день минимальная выплата безработным в России составляет 4,5 тыс. рублей в месяц, максимальная — 12,1 тыс.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал об уровне безработицы в России.