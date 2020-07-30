Глава австрийской нефтегазовой корпорации призвал ответить на санкции США в адрес "Северного потока — 2"

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать "политический ответ" США на угрозы ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бизнесмен отметил, что речь идёт о суверенитете и независимости всей Европы.

— Как европейская компания, мы ожидаем, что будут приняты меры, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как объект для инвестиций, — заявил Зеле.

OMV, а также Royal Dutch Shell, Engie, Uniper и Wintershall реализуют строительство "Северного потока — 2" совместно с компанией Nord Stream AG 2, единственным акционером которой является российский "Газпром".

На прошлой неделе сенат США принял проект военного бюджета с санкциями в отношении компаний, участвующих в проекте.