Глава австрийской нефтегазовой корпорации призвал ответить на санкции США в адрес "Северного потока — 2"

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать "политический ответ" США на угрозы ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Бизнесмен отметил, что речь идёт о суверенитете и независимости всей Европы.
— Как европейская компания, мы ожидаем, что будут приняты меры, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как объект для инвестиций, — заявил Зеле.
OMV, а также Royal Dutch Shell, Engie, Uniper и Wintershall реализуют строительство "Северного потока — 2" совместно с компанией Nord Stream AG 2, единственным акционером которой является российский "Газпром".
СМИ: США грозят "далеко идущими последствиями" европейским подрядчикам "Северного потока — 2"Отмечается, что в Вашингтоне звучат "очень серьёзные угрозы".
На прошлой неделе сенат США принял проект военного бюджета с санкциями в отношении компаний, участвующих в проекте.
Ранее сообщалось, что способное достроить "Северный поток — 2" судно больше не принадлежит "Газпрому".