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Глава австрийской нефтегазовой корпорации призвал ответить на санкции США в адрес "Северного потока — 2"

По его словам, речь идёт о суверенитете всей Европы.

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Фото © Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать "политический ответ" США на угрозы ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бизнесмен отметил, что речь идёт о суверенитете и независимости всей Европы.

Как европейская компания, мы ожидаем, что будут приняты меры, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как объект для инвестиций, — заявил Зеле.

OMV, а также Royal Dutch Shell, Engie, Uniper и Wintershall реализуют строительство "Северного потока — 2" совместно с компанией Nord Stream AG 2, единственным акционером которой является российский "Газпром".

СМИ: США грозят "далеко идущими последствиями" европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

Отмечается, что в Вашингтоне звучат "очень серьёзные угрозы".

На прошлой неделе сенат США принял проект военного бюджета с санкциями в отношении компаний, участвующих в проекте.

Ранее сообщалось, что способное достроить "Северный поток — 2" судно больше не принадлежит "Газпрому".

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