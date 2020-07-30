Дзюба продлил контракт с "Зенитом"

"Зенит" объявил о подписании нового трудового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ✍— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 30, 2020
Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».
Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o
— Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами, — говорится в сообщении.
Напомним, что Дзюба с июля 2015 года защищает цвета сине-бело-голубых. За это время он провёл 176 матчей, где забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.