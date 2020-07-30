Дзюба продлил контракт с "Зенитом"

«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ✍ Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1». Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o

— Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами , — говорится в сообщении.

Напомним, что Дзюба с июля 2015 года защищает цвета сине-бело-голубых. За это время он провёл 176 матчей, где забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.