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Дзюба продлил контракт с "Зенитом"

Новый контракт с капитаном сборной России подписан по схеме "2+1".

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"Зенит" объявил о подписании нового трудового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.

Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами, — говорится в сообщении.

Напомним, что Дзюба с июля 2015 года защищает цвета сине-бело-голубых. За это время он провёл 176 матчей, где забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи.

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