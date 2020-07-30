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Ребёнка расчленённого рэпера Энди Картрайта передали дальним родственникам

Жена знаменитости задержана и даёт показания по поводу смерти мужа.

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Фото © VK / andy_cartwright

Ребёнка рэпера Энди Картрайта передали в органы опеки. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

На данный момент ребёнок находится под надзором родственников у мужа двоюродной сестры матери ребёнка, — сообщил Лайфу пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

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По словам молодого человека, Александр в последнее время находился в России нелегально.

Как ранее сообщал Лайф, расчленённое тело музыканта Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, обнаружили накануне в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам супруги рэпера, мужчина якобы скончался от передозировки наркотических веществ. А так как женщина не хотела очернять память мужа, она решила расчленить тело, чем занималась последние четыре дня. Она задержана.

В то же время друзья Александра рассказывают, что наркотики музыкант не употреблял, хотя имел проблемы с алкоголем. Правоохранительными органами смерть рэпера расследуется по статье "Убийство".

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