Путин пообещал вновь посетить пострадавший в прошлом году от паводка город Тулун

Президент РФ Владимир Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который год назад пострадал от наводнения. Об этом он сказал на встрече с главой региона Игорем Кобзевым.
— Приеду, — ответил российский лидер на просьбу Кобзева.
Также Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении средств для помощи региону. По словам Кобзева, требуется финансовая помощь в размере 10 миллиардов рублей.
"Нуждаются в поддержке государства". Путин объяснил встречу с жителями затопленного ТулунаПоездка состоялась осенью прошлого года.
— Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте, — сказал глава государства.
Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.