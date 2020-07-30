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Путин пообещал вновь посетить пострадавший в прошлом году от паводка город Тулун

Также глава государства поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении региону финансовой помощи.

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Фото © ТАСС / Кирилл Шипицин

Президент РФ Владимир Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который год назад пострадал от наводнения. Об этом он сказал на встрече с главой региона Игорем Кобзевым.

Приеду, — ответил российский лидер на просьбу Кобзева.

Также Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении средств для помощи региону. По словам Кобзева, требуется финансовая помощь в размере 10 миллиардов рублей.

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Поездка состоялась осенью прошлого года.

Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте, — сказал глава государства.

Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.

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