Путин пообещал вновь посетить пострадавший в прошлом году от паводка город Тулун

Президент РФ Владимир Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который год назад пострадал от наводнения. Об этом он сказал на встрече с главой региона Игорем Кобзевым.

— Приеду, — ответил российский лидер на просьбу Кобзева.

Также Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении средств для помощи региону. По словам Кобзева, требуется финансовая помощь в размере 10 миллиардов рублей.

— Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте, — сказал глава государства.