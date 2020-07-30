Адвокат Ефремова: Если бы я свою позицию рассказал, он бы давно срок получил

Сегодня в Пресненском суде Москвы рассматривается резонансное дело о ДТП с участием российского актёра Михаила Ефремова. Лайфу удалось пообщаться с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым, который неоднозначно прокомментировал свой взгляд на произошедшее.
— Если бы я свою позицию рассказал, Ефремов бы давно срок получил, — сказал Пашаев.
Юрист добавил, что если он раскроет детали, то журналистам "будет нечего писать", а весь хайп вокруг уголовного дела пропадёт. На вопрос о том, почему Ефремов публично извинялся перед семьёй Сергея Захарова и предлагал им денежную компенсацию, если не считает себя виновным, адвокат ответил, что в день ДТП артист выпил столько, что совершенно не помнит, что происходило тем вечером.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
Напомним, резонансное ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу движения в центре Москвы и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело, а суд отправил его под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.