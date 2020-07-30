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Адвокат Ефремова: Если бы я свою позицию рассказал, он бы давно срок получил

Сегодня проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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Фото © АГН "Москва"

Сегодня в Пресненском суде Москвы рассматривается резонансное дело о ДТП с участием российского актёра Михаила Ефремова. Лайфу удалось пообщаться с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым, который неоднозначно прокомментировал свой взгляд на произошедшее.

Если бы я свою позицию рассказал, Ефремов бы давно срок получил, — сказал Пашаев.

Юрист добавил, что если он раскроет детали, то журналистам "будет нечего писать", а весь хайп вокруг уголовного дела пропадёт. На вопрос о том, почему Ефремов публично извинялся перед семьёй Сергея Захарова и предлагал им денежную компенсацию, если не считает себя виновным, адвокат ответил, что в день ДТП артист выпил столько, что совершенно не помнит, что происходило тем вечером.

Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял Ефремов

Защита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.

Напомним, резонансное ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу движения в центре Москвы и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело, а суд отправил его под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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