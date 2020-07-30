"Будут маленькие хитрые сюрпризы". Адвокат Ольшанский поделился прогнозом по делу Ефремова

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Известный адвокат Леонид Ольшанский не исключает, что защита актёра Михаила Ефремова может "достать туз из рукава" во время судебного процесса по делу смертельного ДТП в центре Москвы. Юрист считает слишком банальной и недостойной московского уровня стратегию признать вину и добиваться наименьшего срока путём давления на жалость.

По оценке Ольшанского, в данной ситуации у защиты есть ещё один вариант — отрицать вину и требовать, чтобы следствие выяснило, кто ещё мог находиться за рулём, или же предоставить неопровержимые доказательства вины Ефремова. Этот сценарий известный адвокат считает наиболее вероятным.

— Я думаю, что он будет говорить: "Вину не признаю"... Будут маленькие хитрые сюрпризы. А с другой стороны, что это за адвокат, который ходит е2-е4?! Адвокат опытный должен что-то такое, чего вы не ждёте, сказать, — заключил Ольшанский.