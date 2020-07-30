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"Будут маленькие хитрые сюрпризы". Адвокат Ольшанский поделился прогнозом по делу Ефремова

По его мнению, сторона защиты сделает ставку на недоказанности того факта, что именно артист был за рулём.

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Видео © LIFE

Известный адвокат Леонид Ольшанский не исключает, что защита актёра Михаила Ефремова может "достать туз из рукава" во время судебного процесса по делу смертельного ДТП в центре Москвы. Юрист считает слишком банальной и недостойной московского уровня стратегию признать вину и добиваться наименьшего срока путём давления на жалость.

По оценке Ольшанского, в данной ситуации у защиты есть ещё один вариант — отрицать вину и требовать, чтобы следствие выяснило, кто ещё мог находиться за рулём, или же предоставить неопровержимые доказательства вины Ефремова. Этот сценарий известный адвокат считает наиболее вероятным.

Я думаю, что он будет говорить: "Вину не признаю"... Будут маленькие хитрые сюрпризы. А с другой стороны, что это за адвокат, который ходит е2-е4?! Адвокат опытный должен что-то такое, чего вы не ждёте, сказать, — заключил Ольшанский.

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Артист решил предстать в суде в качестве не актёра, а предпринимателя.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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