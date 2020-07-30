Попытка номер два. Ефремова снова везут в суд после "прогула" его адвоката — видео

К приговору готов. Михаил Ефремов собрал всё самое тяжкое к суду по ДТП Мосгорпрокуратура утвердила и направила в Пресненский райсуд дело об аварии в центре Москвы, которую устроил скандально известный актёр Михаил Ефремов. Судя по обвинительному заключению, ему ничего хорошего не светит. Эксперты говорят, что при таком раскладе он может получить несколько лет лишения свободы.