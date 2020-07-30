Попытка номер два. Ефремова снова везут в суд после "прогула" его адвоката — видео

Ефремова снова везут в суд после "прогула" его адвоката
Сегодня в Пресненском суде Москвы должно начаться предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Заслуженного артиста уже везут на процесс. Он традиционно избегает общения с прессой, поэтому все вопросы журналистов Ефремов проигнорировал.
На этой неделе это уже вторая попытка приступить к рассмотрению дела. Слушание должно было начаться вчера, однако оно было отложено из-за неявки адвоката Ефремова. По данным Лайфа, Эльман Пашаев находился в командировке в другом регионе страны.
К приговору готов. Михаил Ефремов собрал всё самое тяжкое к суду по ДТПМосгорпрокуратура утвердила и направила в Пресненский райсуд дело об аварии в центре Москвы, которую устроил скандально известный актёр Михаил Ефремов. Судя по обвинительному заключению, ему ничего хорошего не светит. Эксперты говорят, что при таком раскладе он может получить несколько лет лишения свободы.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.