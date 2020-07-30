Адвокат озвучил две версии, почему жена Энди Картрайта могла расчленить тело рэпера

Адвокат, доктор юридических наук Александр Трещёв прокомментировал очередное холодящее кровь происшествие в Санкт-Петербурге. Там супруга рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко) расчленила его тело. По мнению эксперта, здесь два варианта: либо она больна психически, либо это изощрённое убийство.

— Я убеждён, что версия о том, что он умер от шприца, четыре дня лежал и потом она его решила на кусочки изрезать, это версия больного воображения. Сегодня не представляется сложным определить, когда наступила смерть. Я отметаю эту версию и считаю, что это только для того, чтобы избежать ответственности. Но также, исходя из практики, когда человек готов расчленить другое тело на мелкие куски, часто бывает так, что человек больной. Поэтому вопрос психиатрической экспертизы будет стоять очень остро, — сказал Лайфу Трещёв.

По словам адвоката, если супруга музыканта всё-таки никак не причастна к смерти рэпера, то тогда возможны абсолютно полярные сценарии — от пожизненного заключения до избежания вообще уголовного преследования.

— Конечно, в уголовном кодексе есть статьи, которые могут подходить под эти данные — глумление над телом мёртвых, вандализм. Но, с другой стороны, всегда найдутся маститые адвокаты, дело рассмотрит суд присяжных. Я не вижу проблем, чтобы в нашей стране не было бы оснований избежать уголовной ответственности в этом случае. Она не участвовала в убийстве, она не причиняла никаких телесных повреждений, потому что человек уже был мёртв, — отметил правозащитник.

Расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, известный украинский рэпер умер от передозировки. А она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".