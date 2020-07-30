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Режиссёра Таисию Игуменцеву жестоко избили

У кинодеятеля ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника и носа.

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Фото © VK / Таисия Игуменцева

Российского режиссёра, номинанта Каннского кинофестиваля Таисию Игуменцеву избили в Москве. По данным Mash, напали на 31-летнюю женщину её же родственники.

Причины конфликта неизвестны, но после нападения Игуменцевой понадобилась помощь врачей. У режиссёра диагностировали ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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