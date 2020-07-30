Режиссёра Таисию Игуменцеву жестоко избили

Российского режиссёра, номинанта Каннского кинофестиваля Таисию Игуменцеву избили в Москве. По данным Mash, напали на 31-летнюю женщину её же родственники.
Причины конфликта неизвестны, но после нападения Игуменцевой понадобилась помощь врачей. У режиссёра диагностировали ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
Под Пензой жена-каратистка избила любовницу мужа кухонным молотком. Суд приговорил её к обязательным работамЖенщина полностью признала свою вину.
Ранее сообщалось, что в Уфе местный житель избил свою любовницу в подъезде жилого дома, использовав для этого бутылку водки.