Режиссёра Таисию Игуменцеву жестоко избили

Российского режиссёра, номинанта Каннского кинофестиваля Таисию Игуменцеву избили в Москве. По данным Mash, напали на 31-летнюю женщину её же родственники.

Причины конфликта неизвестны, но после нападения Игуменцевой понадобилась помощь врачей. У режиссёра диагностировали ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.