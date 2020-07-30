В московском метро продолжаются рейды по проверке масок

Количество пассажиров в масках и перчатках в общественном транспорте Москвы выросло на 10% за неделю. Об этом в четверг заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Он напомнил, что рейды в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро проходят с момента введения масочно-перчаточного режима.

— За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всём общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше, — отметил Султанов.

Отметим, что за день рейды охватывают более 100 станций метро, в том числе и вестибюли, а также порядка 3800 средств наземного транспорта. В первую очередь контролёры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Главная цель таких проверок — обеспечение безопасности пассажиров в общественном транспорте.