Михаил Дегтярёв вместе с главой Минстроя проинспектировали стройки Хабаровска

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в четверг прибыл в Хабаровск с рабочей поездкой. Вместе с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым они совершили объезд по стройкам краевой столицы, побывав в том числе и на достаточно проблемных объектах. Первым из них стала возводимая детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный. Из-за ошибок в проекте, в котором не предусмотрели испытание свай, а также неправильно оценили геологию местности, скорость работ замедлилась. Да и с кадровым объёмом не всё гладко: сейчас на объекте работает 50 человек, а, чтобы догнать график, нужно как минимум 80.

Якушев и Дегтярёв на стройке детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный

Министр в разговоре с подрядчиком напомнил, что общая стоимость объекта — 1,2 миллиарда рублей, из которых 440 миллионов рублей нужно использовать в этом году. То есть освоение сейчас на уровне 11%, а "завалить" проект нельзя — этим можно подставить весь регион.

— Вам нужно ускориться. Если "завалите" объект, то региону будет трудно получить финансирование на следующие стройки по программе "Стимул", — указал Якушев.

Затем делегация осмотрела недавно реконструированный сквер по улице Карла Маркса. Он был отремонтирован за счёт нацпроекта "Жильё и городская среда". В сквере площадью в восемь тысяч квадратов выложена брусчатка, установлены скамейки, освещение, оборудованы детская площадка и зона для воркаута.

— Очень важно, чтобы все площадки, где будут организованы зоны отдыха, определяли сами люди. Об этом постоянно говорит президент страны. Поэтому по каждому парку, скверу нужно обязательно проводить общественные слушания, — подчеркнул врио губернатора.

Якушев и Дегтярёв осматривают сквер по улице Карла Маркса. Фото © Пресс-служба Правительства Хабаровского края 1 / 3

Следом Дегятрёв и Якушев направились в микрорайон "Ореховая сопка", а также к дому-долгострою на улице Салтыкова-Щедрина, который должны были сдать ещё в 2016 году. В первом жилом комплексе всё благополучно, там сразу шесть застройщиков планируют по федеральным программам комплексно застроить до одного миллиона квадратных метров жилья. А на втором объекте врио губернатора и министр встретились с обманутыми дольщиками. Их дом строила компания ООО "Диалог", но, собрав деньги, организация подала на банкротство. Готовность объекта сейчас оценивается в 54%, а на завершение строительства требуется около 500 миллионов рублей. Люди пожаловались, что большинству из них приходится по-прежнему выплачивать ипотеку и одновременно снимать жильё. Есть среди них и льготные категории граждан, а члены некоторых семей не дожили до дня долгожданного новоселья.

Якушев и Дегтярёв на встрече с дольщиками

— Я видел ваше обращение в соцсетях, и мы решили сразу к вам приехать. Мы обязательно передадим все материалы в правоохранительные органы, они разберутся. Я сегодня подписал обращение по передаче этого дома в фонд защиты дольщиков, будем вместе достраивать его на федеральные и краевые средства, — пообещал врио губернатора на встрече с дольщиками.

Дегтярёв назвал ситуацию с долгостроем возмутительной и подчеркнул, что готов заняться проблемой этого дома лично.