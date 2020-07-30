Михаил Дегтярёв вместе с главой Минстроя проинспектировали стройки Хабаровска

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в четверг прибыл в Хабаровск с рабочей поездкой. Вместе с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым они совершили объезд по стройкам краевой столицы, побывав в том числе и на достаточно проблемных объектах. Первым из них стала возводимая детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный. Из-за ошибок в проекте, в котором не предусмотрели испытание свай, а также неправильно оценили геологию местности, скорость работ замедлилась. Да и с кадровым объёмом не всё гладко: сейчас на объекте работает 50 человек, а, чтобы догнать график, нужно как минимум 80.
Якушев и Дегтярёв на стройке детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный
Министр в разговоре с подрядчиком напомнил, что общая стоимость объекта — 1,2 миллиарда рублей, из которых 440 миллионов рублей нужно использовать в этом году. То есть освоение сейчас на уровне 11%, а "завалить" проект нельзя — этим можно подставить весь регион.
— Вам нужно ускориться. Если "завалите" объект, то региону будет трудно получить финансирование на следующие стройки по программе "Стимул", — указал Якушев.
"За секунду решился". Дегтярёв рассказал, как согласился возглавить Хабаровский крайТакже он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.
Затем делегация осмотрела недавно реконструированный сквер по улице Карла Маркса. Он был отремонтирован за счёт нацпроекта "Жильё и городская среда". В сквере площадью в восемь тысяч квадратов выложена брусчатка, установлены скамейки, освещение, оборудованы детская площадка и зона для воркаута.
— Очень важно, чтобы все площадки, где будут организованы зоны отдыха, определяли сами люди. Об этом постоянно говорит президент страны. Поэтому по каждому парку, скверу нужно обязательно проводить общественные слушания, — подчеркнул врио губернатора.
Якушев и Дегтярёв осматривают сквер по улице Карла Маркса.
Фото © Пресс-служба Правительства Хабаровского края
Следом Дегятрёв и Якушев направились в микрорайон "Ореховая сопка", а также к дому-долгострою на улице Салтыкова-Щедрина, который должны были сдать ещё в 2016 году. В первом жилом комплексе всё благополучно, там сразу шесть застройщиков планируют по федеральным программам комплексно застроить до одного миллиона квадратных метров жилья. А на втором объекте врио губернатора и министр встретились с обманутыми дольщиками. Их дом строила компания ООО "Диалог", но, собрав деньги, организация подала на банкротство. Готовность объекта сейчас оценивается в 54%, а на завершение строительства требуется около 500 миллионов рублей. Люди пожаловались, что большинству из них приходится по-прежнему выплачивать ипотеку и одновременно снимать жильё. Есть среди них и льготные категории граждан, а члены некоторых семей не дожили до дня долгожданного новоселья.
Якушев и Дегтярёв на встрече с дольщиками
— Я видел ваше обращение в соцсетях, и мы решили сразу к вам приехать. Мы обязательно передадим все материалы в правоохранительные органы, они разберутся. Я сегодня подписал обращение по передаче этого дома в фонд защиты дольщиков, будем вместе достраивать его на федеральные и краевые средства, — пообещал врио губернатора на встрече с дольщиками.
Дегтярёв назвал ситуацию с долгостроем возмутительной и подчеркнул, что готов заняться проблемой этого дома лично.
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубльОн подчеркнул, что руководители должны предоставить весь перечень объектов, куда планируется направить средства.
Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.