Путин потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону в Усолье-Сибирском

В ближайшее время промышленная площадка в городе Усолье-Сибирском Иркутской области будет изолирована. Соответствующее поручение сегодня в ходе совещания, посвящённого ситуации в регионе, дал президент России Владимир Путин.

— Обстановка в городе требует неотложных и комплексных мер, именно комплексных. <...> Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану Росгвардией, закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы не подвергали угрозе своё здоровье, — сказал президент.

Путин поручил привлечь к работе на опасных объектах силы Минобороны. При ликвидации нужно учесть интересы жителей, в том числе предпринимателей, которые работают на площадке, а также разработать план социально-экономического развития города.

Ранее в ходе рабочего совещания президент отметил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгое время фактически замалчивались. Он отметил, что экологические проблемы там накапливались ещё с 30-х годов прошлого века.