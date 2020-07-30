Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону в Усолье-Сибирском

Президент поручил привлечь для этого силы Министерства обороны РФ.

322
Post cover

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

В ближайшее время промышленная площадка в городе Усолье-Сибирском Иркутской области будет изолирована. Соответствующее поручение сегодня в ходе совещания, посвящённого ситуации в регионе, дал президент России Владимир Путин.

Обстановка в городе требует неотложных и комплексных мер, именно комплексных. <...> Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану Росгвардией, закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы не подвергали угрозе своё здоровье, — сказал президент.

После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

В ведомстве есть сотрудники с большим опытом работы в таких расследованиях.

Путин поручил привлечь к работе на опасных объектах силы Минобороны. При ликвидации нужно учесть интересы жителей, в том числе предпринимателей, которые работают на площадке, а также разработать план социально-экономического развития города.

Ранее в ходе рабочего совещания президент отметил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгое время фактически замалчивались. Он отметил, что экологические проблемы там накапливались ещё с 30-х годов прошлого века.

Авторы

Выбор редакции

Loading...