После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

В Следственном комитете появится подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Такое решение принял председатель СК Александр Бастрыкин.
Учёные прогнозируют новые аварии в районе ТЭЦ-3 в НорильскеТакие выводы удалось сделать на основе радарных снимков смещения грунта рядом с ёмкостями с дизельным топливом.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что сотрудники СК расследовали уже большое количество экологических преступлений и есть специалисты, имеющие большой опыт в этой сфере.
— Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинён существенный вред окружающей среде либо здоровью людей, — отметила Петренко.
Она добавила, что расследование экологических преступлений, как правило, связано с проведением масштабной работы, сложных экспертиз и значительными временными затратами.
Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Одной из вероятных причин разлива нефтепродуктов называют просадку бетонной площадки, на которой был установлен топливный резервуар. Возбуждено несколько уголовных дел. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы.