После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

В Следственном комитете появится подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Такое решение принял председатель СК Александр Бастрыкин.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что сотрудники СК расследовали уже большое количество экологических преступлений и есть специалисты, имеющие большой опыт в этой сфере.

— Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинён существенный вред окружающей среде либо здоровью людей, — отметила Петренко.

Она добавила, что расследование экологических преступлений, как правило, связано с проведением масштабной работы, сложных экспертиз и значительными временными затратами.