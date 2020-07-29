"Зачем человеку переплачивать?" Юриста удивила идея ставить алкозамки в машины россиян

Идея Минпромторга устанавливать в машины россиян так называемые алкогольные замки вызвала вопросы у автоюриста Дмитрия Славнова. Он не понимает, зачем обычным гражданам платить из своего кармана за такой дорогой прибор.

— Почему рядовые автовладельцы должны проходить сертификацию и проверку по данным замкам, которые относятся к средству измерения? Помимо ежегодного ТО водители должны будут ещё проходить поверку этих замков, — сказал Славнов в интервью телеканалу "360".

По его словам, такие замки будут стоить от 50 до 150 тысяч рублей. Производители машин вряд ли будут платить. Они, скорее всего, включат стоимость оборудования в цену машины.

По словам Славнова, похожий проект в 90-х был в Швейцарии. Но там алкозамки ставили только на машины граждан, пойманных пьяными за рулём.

— Где-то что-то услышали и решили повсеместно это вводить. Но это неправильно. Эта мера должна быть направлена только на тех, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, а не на всех, — отметил юрист.