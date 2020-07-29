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"Зачем человеку переплачивать?" Юриста удивила идея ставить алкозамки в машины россиян

За рубежом нечто подобное вводили, но только для нарушителей.

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Фото © Pixabay

Идея Минпромторга устанавливать в машины россиян так называемые алкогольные замки вызвала вопросы у автоюриста Дмитрия Славнова. Он не понимает, зачем обычным гражданам платить из своего кармана за такой дорогой прибор.

Почему рядовые автовладельцы должны проходить сертификацию и проверку по данным замкам, которые относятся к средству измерения? Помимо ежегодного ТО водители должны будут ещё проходить поверку этих замков, — сказал Славнов в интервью телеканалу "360".

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Осенью прошлого года уже поступало подобное предложение.

По его словам, такие замки будут стоить от 50 до 150 тысяч рублей. Производители машин вряд ли будут платить. Они, скорее всего, включат стоимость оборудования в цену машины.

По словам Славнова, похожий проект в 90-х был в Швейцарии. Но там алкозамки ставили только на машины граждан, пойманных пьяными за рулём.

Где-то что-то услышали и решили повсеместно это вводить. Но это неправильно. Эта мера должна быть направлена только на тех, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, а не на всех, — отметил юрист.

В Госдуме тоже не оценили такую идею. Там предложили лучше использовать замки для странных идей чиновников.

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