Лучше блокировать идеи чиновников. В Госдуме не оценили идею с алкозамками в машинах россиян

Не исключено, что такое устройство будет реагировать даже на квас и антисептики.

Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов предложил вместо "алкозамков" для водителей сделать блокиратор инициатив для чиновников.

— Трудно предугадать, что придумают наши креативные чиновники завтра. Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по телефону. Или же вместо всех подобных новшеств стоит придумать только один прибор: блокиратор для авторов подобных инициатив, — сказал Миронов в интервью URA.RU.

Глава фракции допустил, что такой замок будет срабатывать даже от запаха антисептика, лекарств или кваса. Миронов считает, что нормальные водители и так не станут садиться за руль пьяными. Зато те, кто хочет это сделать, всё равно придумают, как обмануть "алкозамок".