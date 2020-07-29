Лучше блокировать идеи чиновников. В Госдуме не оценили идею с алкозамками в машинах россиян
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Не исключено, что такое устройство будет реагировать даже на квас и антисептики.
Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов предложил вместо "алкозамков" для водителей сделать блокиратор инициатив для чиновников.
— Трудно предугадать, что придумают наши креативные чиновники завтра. Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по телефону. Или же вместо всех подобных новшеств стоит придумать только один прибор: блокиратор для авторов подобных инициатив, — сказал Миронов в интервью URA.RU.
Глава фракции допустил, что такой замок будет срабатывать даже от запаха антисептика, лекарств или кваса. Миронов считает, что нормальные водители и так не станут садиться за руль пьяными. Зато те, кто хочет это сделать, всё равно придумают, как обмануть "алкозамок".
Напомним, ранее стало известно, что уже до конца года Минпромторг может разработать концепцию массового внедрения автомобильных устройств, блокирующих зажигание при запахе алкоголя.