Отдых в Турции начал дорожать, едва россияне ринулись скупать туры

После сообщения об открытии Россией авиасообщения цены на отдых в Турции поползли вверх. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
— Пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса при том объёме бронирования, который увеличивается каждый день, цены могут ещё увеличиться, — заявила она на пресс-конференции.
Ломидзе уточнила, что больше всего бронирований приходится на период после 10 августа. В основном россияне покупают туры продолжительностью семь или десять дней, особой популярностью пользуются четырёхзвездочные гостиницы.
Россиян предупредили о сложностях при поездках в Турцию. Лучше расширять страховкуРанее авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы в Даламан и Анталью.
Ранее авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на регулярные рейсы в турецкие города Даламан и Анталья с 10 августа.