Отдых в Турции начал дорожать, едва россияне ринулись скупать туры

После сообщения об открытии Россией авиасообщения цены на отдых в Турции поползли вверх. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса при том объёме бронирования, который увеличивается каждый день, цены могут ещё увеличиться, — заявила она на пресс-конференции.

Ломидзе уточнила, что больше всего бронирований приходится на период после 10 августа. В основном россияне покупают туры продолжительностью семь или десять дней, особой популярностью пользуются четырёхзвездочные гостиницы.