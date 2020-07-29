"Опель" вылетел на встречку. Лайф узнал подробности жуткой аварии под Тверью, где погибли подростки

Причиной аварии, которая унесла жизни троих подростков в Тверской области, стал выезд автомобиля на встречку. Как выяснил Лайф, работающий в МВД житель столицы обгонял на своём "опеле" другую машину, и в этот момент он столкнулся с летящим навстречу скутером. Это случилось на 135-м километре автодороги Р-104.

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После столкновения с "опелем" детей 2005–2006 года рождения отбросило на другую легковушку, которая ехала за ними. Двое ребят погибли на месте. Третий ушёл из жизни в машине скорой помощи по пути в больницу.