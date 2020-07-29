Россиянин решил за полгода пройти вокруг Арктики и установить мировой рекорд

Капитан Даниил Гаврилов из Санкт-Петербурга заявил о намерении установить мировой рекорд на своём судне "Арктическая фурия". Для этого он собирается в одиночку пройти вокруг Арктики и обогнуть Антарктиду на гоночной парусной яхте.

— Подобного никто никогда не делал. Примерно десять лет назад я прошёл арктической кругосветкой с командой, что тоже было впервые в истории, сейчас хватает опыта, чтобы преодолеть этот путь самостоятельно, — рассказал Гаврилов газете "Петербургский дневник".

Моряк собирается совершить путешествие без захода в порты и пополнения припасов, а также без присутствия рядом страховочных судов. За передвижениями петербуржца с помощью электроники будут следить официальный судья Книги рекордов Гиннесса и ряд других организаций. В путь Гаврилов планирует отправиться в июле следующего года.