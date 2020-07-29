Житель Башкирии жестоко зарезал жену на глазах у маленьких детей

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Поражающее своей жестокостью убийство произошло сегодня утром возле деревни Айская в Башкирии. Там мужчина зарезал свою супругу на глазах у двух малолетних детей. Он долго бил её ножом, а затем сам сдался полиции, которую вызвали очевидцы.

Расправа была совершена на обочине дороги. По предварительным данным, причиной стала ревность: убийца узнал, что жена якобы изменяла ему на протяжении нескольких лет. От полученных ножевых ран женщина скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина же не стал скрываться и дождался правоохранителей.

Убийца был отправлен на допрос в Следственный комитет. По данным Лайфа, дети в возрасте полтора и четыре года переданы матери погибшей, которая намерена оформить на них опеку. Отмечается, что пара не раз расходилась на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью".