72-летняя Ротару показала подписчикам фото без макияжа

Певица София Ротару опубликовала в "Инстаграме" снимок без макияжа. Фото 72-летняя певица сделала крупным планом. Судя по заметным веснушкам, артистка полностью отказалась от макияжа.

Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Лицо артистка прикрыла большими солнцезащитными очками. Но поклонники всё же смогли рассмотреть детали. По фото видно, что на лице Ротару нет ни одной выраженной морщины, а овал лица очень чёткий.

— Хорошего всем дня, — лаконично подписала публикацию певица.

Многие уверены, что Ротару — частая гостья пластических хирургов.