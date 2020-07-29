72-летняя Ротару показала подписчикам фото без макияжа

Певица София Ротару опубликовала в "Инстаграме" снимок без макияжа. Фото 72-летняя певица сделала крупным планом. Судя по заметным веснушкам, артистка полностью отказалась от макияжа.
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Лицо артистка прикрыла большими солнцезащитными очками. Но поклонники всё же смогли рассмотреть детали. По фото видно, что на лице Ротару нет ни одной выраженной морщины, а овал лица очень чёткий.
— Хорошего всем дня, — лаконично подписала публикацию певица.
Многие уверены, что Ротару — частая гостья пластических хирургов.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В её репертуаре более 500 композиций на 12 языках. Подробнее о биографии и личной жизни певицы читайте на сайте uznayvse.ru.