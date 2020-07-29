Россиян предупредили о сложностях при поездках в Турцию. Лучше расширять страховку

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила россиян о сложностях, с которыми они могут столкнуться при поездках в Турцию. Риски подстерегают путешественников уже в аэропортах.

Пассажиров проверяют на наличие симптомов CoViD-19 по прилёте и перед паспортным контролем. Неожиданно на карантине можно оказаться даже при отсутствии признаков заражения. Это возможно, если таковые обнаружились у кого-то из соседей по самолёту.

— Если обнаружены какие-то симптомы, то человека размещают в обсерваторе и всех, кто сидел рядом с ним, тоже. После оценки на наличие симптомов коронавируса будет возможность сдать экспресс-тест в аэропорту Турции, это платно. Решение о том, нужно брать анализ или нет, принимает принимающая сторона, — объяснила Ломидзе в беседе с агентством "Москва".

При этом размещение в обсерваторе платное. При отсутствии расширенного пакета страховки туристу этот карантин влетит в копеечку — до 100 евро в сутки. Если турист заболеет уже в отеле, он также попадает в обсерватор. Лучший способ избежать лишних затрат во время отдыха в Турции, по словам Ломидзе, — это оформить расширенную страховку.