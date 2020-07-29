На Лиговский путепровод в Петербурге установили первый пролёт

Дорожный кооператив. Как граждане вместе с государством могут заработать на строительстве дорог Минтранс РФ предложит россиянам инвестировать в строительство транспортной инфраструктуры. Предложение может быть актуально и для обычных граждан. Лайф расскажет о нюансах таких инвестиций и о выгоде для вкладчика.