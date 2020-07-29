На Лиговский путепровод в Петербурге установили первый пролёт

На Лиговском путепроводе в Санкт-Петербурге завершились работы по монтажу и надвижке первого пролётного строения. Первый заместитель гендиректора, главный инженер ООО "СК "Орион плюс" Камиль Гуляев сообщил, что общий вес собранной конструкции составляет 1138,7 тонны, а длина пролёта достигает 316 метров.
— Пустить движение по новому путепроводу мы планируем в ноябре этого года. После чего старый будет демонтирован полностью и на его месте появится новый, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Полностью закончить реконструкцию соединяющего проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе путепровода планируется до 30 октября 2021 года.
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