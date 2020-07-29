Синдром Ефремова. На российских машинах появятся "алкогольные" замки

Установку новых систем контроля за состоянием водителей, скорее всего, будут оплачивать они сами.

Чтоб было как у них

Уже до конца года Минпромторг планирует разработать концепцию массового внедрения автомобильных алкозамков. Эти устройства блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе и не дают водителю начать поездку. С учётом того, что "пьяные" ДТП происходят всё чаще, а количество жертв в таких авариях нередко больше пяти человек, инициатива выглядит рациональной. Как сообщает "Ъ", Минпромторг "простимулирует" автопроизводителей устанавливать приборы в машины ещё на заводе. Подобный опыт широко внедряется в развитых странах мира: в США алкозамки в автомобилях широко применяются на большинстве новых автомобилей с 1985 года, однако в Америке принудительной установкой таких устройств никто не занимается.

Суть применения алкогольных замков в США сводится к тому же, для чего нужны электронные браслеты для подсудимых, помещённых под домашний арест, — контролировать и предотвращать. Если водителя лишили прав за вождение в нетрезвом виде, то суд может обязать его не только регулярно сдавать анализы, но и оплатить установку алкогольного замка в автомобиль. Стоит такая услуга в США недёшево — от 800 до 1500 долларов. В скандинавских странах, где большая часть производителей всегда ратует за безопасность, инициатива повсеместного внедрения тоже не прижилась. Страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания — ограничились лишь установкой таких замков в общественном транспорте и внутри строительной техники, а также внутри прокатных автомобилей.

Единственная сложность состоит в том, что кроме монтажа системы собственники транспорта теперь вынуждены платить и абонентскую плату — примерно 170 евро в месяц. Эти расходы включают в себя техническую поддержку, обслуживание и сервисный ремонт, если датчик внезапно выйдет из строя.

Пьянству бой

Фото © ТАСС / Роман Канащук

В 2019 году по вине пьяных водителей произошло порядка 15 тысяч ДТП, в которых погибло около четырёх тысяч человек. Последнее резонансное ДТП с пьяным водителем произошло в Москве. Актёр Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулём внедорожника протаранил встречный легковой автомобиль. 57-летний водитель фургона доставки Сергей Захаров умер в реанимации института имени Склифосовского. С 2022 года алкогольные замки должны стать обязательными к установке на все автомобили, произведённые в странах Евросоюза. Теоретически это должно снизить количество случаев нетрезвого вождения, однако юристы и эксперты полагают, что любители пригубить спиртного всё равно найдут способ обойти работу устройства.

Влияние устройств на безопасность транспортных средств будет проверять ведущий институт страны. В НАМИ, где не только производят автомобили для первых лиц страны, но и выдают сертификаты на все машины, продаваемые в России, должны оценить надёжность устройства и исключить ситуации, при которых алкозамок будет блокировать двигатель на ходу. Эксперт по системам безопасности и контурам биометрического контроля Владимир Степанов пояснил, что, даже не углубляясь в конструкцию устройства, можно понять: защиту от пьяницы можно обойти.

Сажаете в салон автомобиля трезвого водителя, он запускает двигатель, а дальше подвыпивший или сильно пьяный водитель берёт управление и едет по своим делам, попутно убивая кого-нибудь в ДТП. Поскольку система блокирования двигателя и электрических цепей автомобиля на ходу с точки зрения безопасности ещё хуже, то непонятно, как алкозамок будет работать в России. В скандинавских странах и в США, да и вообще везде, где такие приборы есть, устройства обманывают и делают это регулярно Владимир Степанов Эксперт по системам безопасности и контурам биометрического контроля

Эксперты и представители автомобильного бизнеса высказывают обратное мнение. По словам представителей ГК "АвтоСпецЦентр", обмануть алкозамок с помощью друзей или случайных прохожих не удастся, так как во время движения автомобиля система потребует провести повторный тест через промежуток времени, выбранный хаотично.

Кроме того, если автомобилист решит запустить двигатель в обход системы тестирования, то память блока управления сохранит все случаи несанкционированного движения и передаст в контрольно-сервисный центр. Там при помощи программного обеспечения "Алковизор", которое считывает, обрабатывает и анализирует присланные данные, нарушение будет зафиксировано Пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр"

Попытка не пытка

Попытки повторить зарубежный опыт с установкой алкозамков в России предпринимались неоднократно, но дальше пилотных проектов и предложений в виде изменений в КоАП дело не дошло. Большая вероятность ошибки в работе системы не единственная проблема, связанная с алкозамками для автомобилей, но одна из самых серьёзных. Технический директор компании по производству систем безопасности Денис Казаков отмечает, что в случае с автомобилем на срабатывание системы влияет слишком много факторов.

Всё зависит от того, с какой чувствительностью работает система. Даже современные алкотестеры-анализаторы грешат ложными срабатываниями из-за массы факторов. Парфюм, антисептики, даже спиртовые влажные салфетки, которыми водитель протирает панель или руки — всё это влияет на работу датчика. Если водитель не один в салоне или водитель трезвый, а пассажир нет, то машина тоже может отказаться от запуска Денис Казаков Технический директор компании по производству систем безопасности

Кто заплатит за порядок?

Адвокат Вадим Бортников отмечает, что инициатива Минпромторга выглядит здравой, однако повсеместное внедрение алкозамков — мера слишком масштабная и её реализацию могут не поддержать обычные водители.

Практика судопроизводства по таким делам на Западе показывает, что к ограничительным мерам нужно прибегать в тот момент, когда человек уже совершил проступок. Попался пьяным или сбил кого-нибудь. Тогда его не только ограничивают в передвижениях, но и лишают возможности использовать автомобиль полноценно. Кроме того, вместе с этим водителя часто заставляют лечиться от алкоголизма и ходить к психологу. Остальные водители на Западе часто садятся за руль с незначительным содержанием алкоголя в крови и ездят без аварий. И с точки зрения законности они ничего не нарушают, потому что либо не попадаются, либо уровень алкоголя в их крови ниже установленного законом уровня Вадим Бортников Адвокат

Наконец, последняя, но не менее важная проблема — стоимость алкозамков. Цены на автомобильные алкокалибраторы как отечественного, так и зарубежного производства, начинаются примерно с 25 тысяч рублей. Приличный и современный алкозамок-блокиратор обойдётся примерно в 120–140 тысяч рублей без учёта стоимости монтажа. Руководитель компании-поставщика электронных блоков для автомобилей и грузовой техники "Регион-электроник" Роман Кравчук отмечает, что в случае отказа правительства от субсидий за установку таких блоков в России упадёт спрос на все виды транспорта.

Любое подорожание транспорта на рынке воспринимается крайне болезненно. Алкозамки на каждую машину — это удорожание стоимости примерно на десять процентов. Потребительский интерес к новым автомобилям на фоне пандемии сильно упал, и если новые правила производства автомобилей с алкозамками в базовой комплектации утвердят, то продажи автомобилей обрушатся Роман Кравчук Руководитель компании — поставщика электронных блоков для автомобилей