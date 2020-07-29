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Деталь по цене машины. Эксперты обсудили, чем грозит запрет на ремонт машин б/у запчастями

По мнению представителя авторемонтного бизнеса, может усилиться чёрный рынок.

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Фото © Pixabay

Запрет на ремонт автомобилей б/у запчастями может нанести колоссальный ущерб российской экономике, оставит тысячи людей без работы и поспособствует созданию чёрного рынка запчастей. Об этом сегодня в ходе заседания Общественной палаты РФ по теме изменений в техническом регламенте "О безопасности колёсных транспортных средств" заявил руководитель сети автосервисов "Реактор" Илья Николин.

Если мы обязаны использовать исключительно новый агрегат, то его стоимость может быть сопоставима со стоимостью того автомобиля, на котором мы этот ремонт производим. Владелец не сможет себе этого позволить, и вместо квалифицированного восстановительного ремонта мы получим десятки тысяч неисправных автомобилей. Владельцы будут эксплуатировать автомобили до аварийного износа, — полагает Николин.

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Он отметил, что вследствие отказа от б/у запчастей работу потеряют высококвалифицированные специалисты, а детали придётся заказывать из-за границы. Обрушится и рынок запчастей с высоким остаточным ресурсом, но ремонтные работы не прекратятся и перейдут на подпольный уровень. Кроме того, у тысяч потерявших работу людей появятся претензии к государству, что создаст напряжённую обстановку в обществе.

Напомним, Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств". В рамках нововведений автовладельцам могут запретить ремонтировать автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные запчасти. Предприниматели считают, что инициатива может убить малый и средний автомобильный бизнес в России.

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