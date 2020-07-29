Деталь по цене машины. Эксперты обсудили, чем грозит запрет на ремонт машин б/у запчастями

Запрет на ремонт автомобилей б/у запчастями может нанести колоссальный ущерб российской экономике, оставит тысячи людей без работы и поспособствует созданию чёрного рынка запчастей. Об этом сегодня в ходе заседания Общественной палаты РФ по теме изменений в техническом регламенте "О безопасности колёсных транспортных средств" заявил руководитель сети автосервисов "Реактор" Илья Николин.
— Если мы обязаны использовать исключительно новый агрегат, то его стоимость может быть сопоставима со стоимостью того автомобиля, на котором мы этот ремонт производим. Владелец не сможет себе этого позволить, и вместо квалифицированного восстановительного ремонта мы получим десятки тысяч неисправных автомобилей. Владельцы будут эксплуатировать автомобили до аварийного износа, — полагает Николин.
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Он отметил, что вследствие отказа от б/у запчастей работу потеряют высококвалифицированные специалисты, а детали придётся заказывать из-за границы. Обрушится и рынок запчастей с высоким остаточным ресурсом, но ремонтные работы не прекратятся и перейдут на подпольный уровень. Кроме того, у тысяч потерявших работу людей появятся претензии к государству, что создаст напряжённую обстановку в обществе.
Напомним, Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств". В рамках нововведений автовладельцам могут запретить ремонтировать автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные запчасти. Предприниматели считают, что инициатива может убить малый и средний автомобильный бизнес в России.