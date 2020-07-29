В тюрьму за подделку. Техосмотр на авто может подорожать вдвое?

Первыми могут пострадать водители — для них могут вырасти цены на основные "автомобильные" документы.

Выживут не все

После того как прежние правила техосмотра продлили до окончания пандемии, автовладельцам решили упростить жизнь. До того момента, как сервисные организации начнут работать в штатном режиме, страховой полис можно приобрести без посещения СТО и получения соответствующей бумаги. Эксперимент с упрощением жизни для автомобилистов решили продлить — согласно новым правилам, проводить техосмотр смогут далеко не все компании, но для самих водителей процедура должна упроститься.

Вместе с изменениями по прохождению техосмотра в начале весны 2021 года в силу должны вступить новые правила, по которым осмотр каждого автомобиля должен сопровождаться обязательной фотофиксацией автомобилей: при заезде и выезде со стенда СТО. Кроме фотографий будет фиксироваться и геолокация автомобиля. Такие отметки нужны, чтобы в случае необходимости инспектор ДПС мог свериться с данными о месте прохождения техосмотра. Автоюрист Андрей Потапов отмечает, что это даёт основание сомневаться в готовности большинства СТО к работе по новым стандартам.

Вероятно, уже в конце года мы увидим список требований, которые нужно выполнить, чтобы иметь право на проведение техосмотра. Сертифицированных СТО станет существенно меньше — в работу должен включиться надзорный орган, который будет контролировать готовность сервиса к таким работам. От текущего количества СТО останется примерно 70 процентов организаций. Остальные либо не потянут стандарты, либо будут работать с нарушениями, из-за чего к ним могут возникнуть вопросы Андрей Потапов Автоюрист

Подделал, оформил, в тюрьму

С 27 июля в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют привлекать станции технического осмотра автомобилей без лицензии за незаконное предпринимательство. Новый пакет поправок в УК РФ должен усложнить и — по возможности — полностью исключить продажу диагностических карт сервисами без лицензии, однако юристы считают, что процедуру придётся дорабатывать и дальше. Старший партнёр адвокатской конторы "Бородин и партнёры" Михаил Чечеткин отмечает, что привлечь за продажу техосмотра к уголовной ответственности при необходимой осмотрительности лиц, "торгующих" диагностическими картами или проводящих ТО без аккредитации, будет весьма затруднительно.



По сути, новое преступление вписали в действующую статью Уголовного кодекса, которая в качестве обязательных элементов состава преступления предусматривает причинение крупного ущерба (2,25 млн руб.) гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере (2,25 млн руб.) или особо крупном размере (9 млн руб.). Такой доход сначала надо извлечь, а правоохранителям — доказать, что он извлечён Михаил Чечеткин Старший партнёр адвокатской конторы "Бородин и партнёры"

По словам Чечеткина, при стоимости диагностической карты в 1 тыс. руб. нужно зафиксировать факт "продажи" минимум 2250 карт или проведения такого же количества осмотров лицом без аккредитации. Конечно, необязательно ловить каждый раз, но выявить каждый факт необходимо, например, путём обнаружения и изъятия учётных документов и подтверждения оплаты.

Можно, конечно, рассмотреть вариант, при котором неисправность автомобиля стала причиной ДТП с причинением крупного ущерба. Опять возникает сложность в доказывании причинной связи между неисправностью, которая должна была иметь место на момент ТО, а не возникнуть позднее, должна была быть выявлена, но выявлена не была. Весьма проблематично, если не невозможно Михаил Чечеткин Старший партнёр адвокатской конторы "Бородин и партнёры"

Стоимость техосмотра в 2020 году складывается не только исходя из типа транспортного средства, но и зависит от региона, где проводится процедура осмотра. Стоимость процедуры для легкового автомобиля находится в пределах 300–700 рублей, а стоимость техосмотра грузовиков составляет 600–1000 рублей. Юристы отмечают, что после принятия новых поправок количество лицензированных станций техосмотра может существенно снизиться, а нагрузка на оставшиеся увеличится в разы. Своеобразная вынужденная монополия позволит "задирать" цены и обосновывать повышение рисками и нагрузкой, и с текущих 700 рублей стоимость техосмотра может запросто вырасти до 1,5 тыс. рублей. Отказаться от этой процедуры водители не смогут — без техосмотра нельзя получить полис ОСАГО и, как следствие, нельзя эксплуатировать автомобиль.

Водители будут страдать?

В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" поясняют, что пострадают от таких нововведений лишь автовладельцы, которые сознательно идут на нелегальный техосмотр. Наказание за такую махинацию суровое — от штрафа в размере заработной платы до ареста на полгода.

Нововведения снизят количество выдач диагностических карт неаккредитованными лицами. Поправки в УК РФ позволят правоохранительным органам активнее реагировать на нарушения. В ФАС планируют сделать стоимость техосмотра более доступной Пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр"

Представители бизнеса, занятого проведением ТО и выдачей разрешительной документации на автомобиль, в июне уже выступали против нововведений и просили правительство отложить внесение изменений. Спокойной работе станций техосмотра, по сути, после принятия поправок может прийти конец. Вместо "внутреннего контроля" за соблюдением правил и предписаний проверку требований к техническим экспертам, контроль за работой информационных систем и проверку технического оснащения операторов могут переложить на Российский союз автостраховщиков. Они же в случае необходимости смогут инициировать процедуру аннулирования лицензии для СТО с "подозрительной схемой работы".



Операционный директор Automama Михаил Ерцев отметил, что нововведение касается не автолюбителей.

Законодатели решили в очередной раз зарегулировать отрасль, предложив организациям, ранее оказывающим подобные услуги, пройти соответствующую аккредитацию. Те, кто продолжит оказывать услуги без разрешения, подпадут под большой штраф или даже под лишение свободы, предусмотренное статьёй о незаконном предпринимательстве Михаил Ерцев Операционный директор Automama

Ерцев отметил также, что к процедуре техосмотра сейчас очень много вопросов и единственное, на что может повлиять данная инициатива, — это небольшой рост стоимости данной услуги.