Стали известны подробности, как в своё время Джоли отбила Питта у своей коллеги

Актриса Анджелина Джоли соблазняла Бреда Питта на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит", который вышел в 2005 году. На тот момент артист ещё был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Об этом пишут "Дни.ру" со ссылкой на американские СМИ.

Джоли на съёмочной площадке улыбалась и смущённо отводила взгляд от Питта. Также звезда использовала и совсем запрещённые приёмы. В одной из сцен она обнажилась в постели с актёром — тайно сняла белье телесного цвета. А бывший телохранитель актрисы утверждает, что помогал Питту и Джоли передавать друг другу интимные записки. Неудивительно, что после такого напора актёр развёлся с Энистон и женился на Анджелине.

Напомним, Анджелина Джоли и Бред Питт поженились в 2014 году после семи лет совместной жизни. Их брак продлился недолго — в 2016 году Джоли подала на развод, запустив мучительный процесс, продлившийся почти три года.