110 желаний в час. Москвичи смогут увидеть зрелищный звездопад Персеиды

Жители Москвы смогут в июле и августе насладиться впечатляющим зрелищем — звездопадом Персеиды. Пресс-служба Московского планетария сообщила, что пик небесного события придётся на ночь с 12 на 13 августа.
— Звёздное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды, действие которого проходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока — на 12–13 августа, — рассказали в планетарии.
В 2020 году во время метеорного дождя Персеиды ожидается до 110 "звёзд" в час при ясном небе. Астрономы отметили, что Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям за зрелищным небесным явлением.
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Первый в 2020 году звездопад — метеорный поток Квадрантиды — жители Москвы наблюдали в ночь на 4 января. Тогда "звёзды" падали с частотой до 120 в час, то есть до двух в минуту.