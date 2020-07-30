110 желаний в час. Москвичи смогут увидеть зрелищный звездопад Персеиды

Жители Москвы смогут в июле и августе насладиться впечатляющим зрелищем — звездопадом Персеиды. Пресс-служба Московского планетария сообщила, что пик небесного события придётся на ночь с 12 на 13 августа.

— Звёздное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды, действие которого проходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока — на 12–13 августа, — рассказали в планетарии.

В 2020 году во время метеорного дождя Персеиды ожидается до 110 "звёзд" в час при ясном небе. Астрономы отметили, что Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям за зрелищным небесным явлением.