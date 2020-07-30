Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пьяный уралец ударил полицейского и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина планировал сесть на самолёт, но теперь ему придётся сидеть в суде.

135

Пьяный житель Свердловской области в аэропорту Екатеринбурга ударил полицейского. Это случилось, когда сотрудники МВД заметили странное поведение мужчины и попросили его пройти в дежурную часть. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале СК России.

Мужчина, противодействуя законной деятельности представителя власти, нанёс удар рукой в область груди, — говорится в сообщении.

Американца отправили в колонию за нападение на полицейских в Москве. Он зарёкся пить водку

Молодой человек после задержания даже не смог вспомнить, как оказался в участке.

В СК отметили, что появление пьяного пассажира на борту самолёта могло поставить под угрозу безопасность полёта. Против 31-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее под Томском пьяный водитель и пассажиры напали на полицейских. Сотрудники ДПС решили остановить подозрительный автомобиль, но водитель внезапно нажал на газ и попытался скрыться. После непродолжительной погони компания решила оказать сопротивление.

Выбор редакции

Loading...