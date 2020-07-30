Пьяный уралец ударил полицейского и стал фигурантом уголовного дела

Пьяный житель Свердловской области в аэропорту Екатеринбурга ударил полицейского. Это случилось, когда сотрудники МВД заметили странное поведение мужчины и попросили его пройти в дежурную часть. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале СК России.
— Мужчина, противодействуя законной деятельности представителя власти, нанёс удар рукой в область груди, — говорится в сообщении.
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В СК отметили, что появление пьяного пассажира на борту самолёта могло поставить под угрозу безопасность полёта. Против 31-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее под Томском пьяный водитель и пассажиры напали на полицейских. Сотрудники ДПС решили остановить подозрительный автомобиль, но водитель внезапно нажал на газ и попытался скрыться. После непродолжительной погони компания решила оказать сопротивление.